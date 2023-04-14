Общество

Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87 году жизни

Советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет. Об этом в пятницу сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», - цитирует режиссёра ТАСС.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, работал заведующим отделом культуры в газете «Известия». Также был телеобозревателем в «Российской газете», с декабря 2017 года - колумнист в журнале «Сноб».

Богомолов был кандидатом искусствоведения. Также работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведовал отделом теории и истории журнала «Искусство кино». Автор книг и многочисленных работ по теории и истории кино, театра, телевидения.