Общество

Обучиться на сиделок и младших медицинских сестер смогут жители Псковской области

Псковское региональное отделение российского Красного Креста продолжает профессиональное обучение социальных работников, сиделок и младших медицинских сестер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

15 мая стартует третий поток обучения по программам:

основная программа профессионального обучения по должности 18402 «Сиделка (помощник по уходу)»;

основная программа профессионального обучения по должности 26527 «Социальный работник»;

основная программа профессионального обучения по профессии /по должности 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Длительность составляет 144 академических часа.

Место проведения: онлайн-платформа академии российского Красного Креста и учебный центр службы милосердия Псковского регионального отделения РКК. Формат обучения очно-заочный.

Очное обучение проводят инструкторы Псковского регионального отделения РКК (клинический психолог Ольга Коломина, психолог-конфликтолог Валерия Мишакова). Для некоторых категорий граждан обучение бесплатное.

Слушателям после экзамена будут выданы документы о квалификации установленного образца.

«Если вы заинтересовались, но еще не решили, нужно ли вам подобное образование, то можно принять участие в бесплатном мастер-классе по родственному уходу, где мы коротко, на примерах и имеющемся оборудовании рассмотрим нюансы ухода за маломобильными гражданами, в том числе и в послеоперационный период. Как поменять постельное белье, помыть голову, покормить и другие манипуляции — все это мы отрабатываем в ходе бесплатных мастер-классов каждую среду с 15.00», - уточнили организаторы.

Подробную информацию по обучению можно получить по телефону 8-906-222-89-67 или в группе в социальной сети «ВКонтакте».