Обучиться на сиделок и младших медицинских сестер смогут жители Псковской области

Псковское региональное отделение российского Красного Креста продолжает профессиональное обучение социальных работников, сиделок и младших медицинских сестер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
15 мая стартует третий поток обучения по программам:
Длительность составляет 144 академических часа.
Место проведения: онлайн-платформа академии российского Красного Креста и учебный центр службы милосердия Псковского регионального отделения РКК. Формат обучения очно-заочный.
Очное обучение проводят инструкторы Псковского регионального отделения РКК (клинический психолог Ольга Коломина, психолог-конфликтолог Валерия Мишакова). Для некоторых категорий граждан обучение бесплатное.
Слушателям после экзамена будут выданы документы о квалификации установленного образца.
«Если вы заинтересовались, но еще не решили, нужно ли вам подобное образование, то можно принять участие в бесплатном мастер-классе по родственному уходу, где мы коротко, на примерах и имеющемся оборудовании рассмотрим нюансы ухода за маломобильными гражданами, в том числе и в послеоперационный период. Как поменять постельное белье, помыть голову, покормить и другие манипуляции — все это мы отрабатываем в ходе бесплатных мастер-классов каждую среду с 15.00», - уточнили организаторы.
Подробную информацию по обучению можно получить по телефону 8-906-222-89-67 или в группе в социальной сети «ВКонтакте».