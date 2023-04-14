Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кто придет работать в больницы региона?
построй дом своей мечты
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
Защита для псковских предпринимателей
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
как юродивый Николка Псков спас
перерасчет платы за СОИ
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Оплата за ОДН с марта
Оазис здоровья под Псковом
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 14.04.2023 08:222 Способ решения проблемы дефицита сельских медиков назвали в Госдуме 14.04.2023 17:220 Рейтинг эффективности муниципальных образований сформируют в Псковской области 14.04.2023 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 апреля 14.04.2023 17:170 Соборную площадь реконструируют в Печорах 14.04.2023 16:570 Названы наиболее подорожавшие лекарства в Псковской области 14.04.2023 16:350 Ремонт здания Гдовского районного суда заказали за 1,2 млн рублей
 
 
 
Самое популярное 09.04.2023 13:331 Стали известны подробности инцидента с падением человека на крышу библиотеки в Пскове 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 07.04.2023 13:5411 Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области 12.04.2023 12:422 Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Москве 07.04.2023 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Себежском районе

14.04.2023 11:45|Псков

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Брамбеус скончался на 100-м году жизни в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: администрация Себежского района

«О жизни Юрия Александровича можно, и даже нужно, снимать фильмы и написать книгу. Настолько многогранен был этот человек, всю свою жизнь отдавший своему родному краю и его жителям. Юрий Александрович прошел Великую Отечественную войну с самого первого её дня и закончил свою солдатскую службу на Дальнем Востоке, обеспечивая безопасность рубежей Родины после победы над Японией», - рассказали в администрации. 

Вернувшись после службы в родную деревню Чайки Себежского района, он стал учителем.

«После выхода на заслуженный отдых Юрий Александрович не прекращал делиться с нами своими воспоминаниями. Выражаем искренние соболезнования родственникам Юрия Александровича, его односельчанам и всем, кому повезло быть знакомым с ним», - добавили в администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли отложить проведение парада Победы 9 мая?
В опросе приняло участие 280 человек
14.04.2023, 17:220 Рейтинг эффективности муниципальных образований сформируют в Псковской области 14.04.2023, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 апреля 14.04.2023, 17:170 Соборную площадь реконструируют в Печорах 14.04.2023, 17:110 Исполнители героев из опер Мусоргского представлены на выставке в Куньинском районе
14.04.2023, 17:090 Знаки «Остановка запрещена» установят вдоль дороги на псковское кладбище Орлецы в Пасху 14.04.2023, 17:010 Угрозы банкротства группы компаний «Кабош» нет – Дмитрий Матвеев 14.04.2023, 16:570 Названы наиболее подорожавшие лекарства в Псковской области 14.04.2023, 16:480 Александр Козловский: Россия и Беларусь вырабатывают стратегию по взаимной интеграции систем электронных услуг
14.04.2023, 16:440 Стать машинистом катка и экскаватора предлагает «Псковавтодор» 14.04.2023, 16:350 Ремонт здания Гдовского районного суда заказали за 1,2 млн рублей 14.04.2023, 16:250 Великолукский медицинский колледж: кто придет работать в больницы региона? 14.04.2023, 16:250 Ремонт цепных мостов начнется в Острове после 20 мая
14.04.2023, 16:240 Названо имя «Учителя года 2023» в Псковской области 14.04.2023, 16:090 Два легковых автомобиля столкнулись у сквера Народовластия в Пскове. ФОТО 14.04.2023, 16:071 ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком 14.04.2023, 16:010 Убийство знакомого в ходе новоселья в Острове обернулось для мужчины лишением свободы
14.04.2023, 15:480 Более 10,5 тысяч заявок в рамках программы догазификации уже исполнили в Псковской области 14.04.2023, 15:390 Вероятность возникновения ландшафтных пожаров возрастет в Псковской области из-за сильного ветра 14.04.2023, 15:370 Псковского военного лишили свободы за уклонение от службы во время мобилизации 14.04.2023, 15:280 Весна пришла: псковичи делятся теплыми кадрами в соцсетях
14.04.2023, 15:270 Из-за ярмарки в Великих Луках перекроют часть дорог и запретят продавать алкоголь 14.04.2023, 15:260 Псковичи могут оплачивать онлайн-покупки в несколько кликов с помощью сервиса SberPay 14.04.2023, 15:240 Предсказавший кризис 2008 года экономист спрогнозировал кредитный коллапс в США 14.04.2023, 15:161 Туристы из России стали чаще покупать недвижимость в Таиланде
14.04.2023, 14:590 Какой будет погода на пасхальных выходных в Псковской области, рассказала синоптик 14.04.2023, 14:570 Цены на огурцы начали снижаться в Псковской области 14.04.2023, 14:540 «Дневной дозор»: Есть ли основания для отмены парада Победы? 14.04.2023, 14:490 На месте провала асфальта над подземным переходом в Великих Луках восстановили движение
14.04.2023, 14:300 Шойгу объявил о высшей степени боевой готовности на Тихоокеанском флоте 14.04.2023, 14:210 Туалетная бумага подешевела в Псковской области 14.04.2023, 14:120 Паводковая обстановка стабилизировалась в Великолукском и Пушкиногорском районах 14.04.2023, 14:120 Там, где убирают
14.04.2023, 14:112 Прекращён поиск пропавшей в Псковской области уроженки Эстонии 14.04.2023, 14:070 Почему выгодно получать пенсию на карту Сбера, объяснили псковичам 14.04.2023, 14:020 «Квартирник»: Наследники Трояновского о месте балалайки в современном мире, паркуре и первом русском рэпере. ВИДЕО 14.04.2023, 14:010 Путин встретит Пасху в Храме Христа Спасителя - Кремль
14.04.2023, 13:450 Рабочие нули, обязательные рамки, грудь раздора 14.04.2023, 13:410 Михайловский «союз природы и поэзии» на картинах российского живописца оценят жители и гости Петербурга 14.04.2023, 13:320 Как оплачивают дежурство на дому в праздничные и выходные дни, объяснили россиянам 14.04.2023, 13:210 Обнаруженная на дне Тихого океана трещина может вызвать мегаземлетрясение у побережья США
14.04.2023, 13:100 Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове 14.04.2023, 13:090 Панк-группа «Йорш» выступит в псковской «Норе» 16 апреля 14.04.2023, 13:060 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху 14.04.2023, 13:040 Момент хищения денег из великолукского банка попал на камеры видеонаблюдения
14.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 14.04.2023, 12:590 Девочка в Москве вызывала рвоту и случайно проглотила зубную щетку 14.04.2023, 12:580 Крупнейший банк ОАЭ стал блокировать инвестиционные счета россиян 14.04.2023, 12:560 Грабитель разбудил дновцев и выронил часть украденного при побеге
14.04.2023, 12:480 Экологическая игра по уборке территорий пройдет в Великих Луках 14.04.2023, 12:400 Почти треть российских туристов планируют свой отпуск за полгода до поездки 14.04.2023, 12:320 «Прессинг»: Интернет-телевидение, проигрыш эфирному вещанию и судьба «ЧЕлевидения». ВИДЕО 14.04.2023, 12:280 Юные воркаутеры из Пскова отправились на тренировку в Великие Луки
14.04.2023, 12:201 Пора выжженной земли 14.04.2023, 12:201 Древнюю тюрьму для высокопоставленных преступников отреставрировали в Новгородском кремле 14.04.2023, 12:190 День медицинской службы уголовно-исполнительной системы отмечают 14 апреля 14.04.2023, 12:170 ЛДПР предлагает ввести уголовную ответственность за дипфейки
14.04.2023, 12:161 Субботник прошел на Гремячей горе в Пскове 14.04.2023, 12:140 «Квартирник»: Наследники Трояновского о месте балалайки в современном мире, паркуре и первом русском рэпере 14.04.2023, 12:060 Общенациональное бедствие: почему нельзя жечь траву весной и как за это наказывают псковичей 14.04.2023, 12:030 Пятеро иностранцев пытались незаконно пересечь границу России в Пыталовском районе
14.04.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» об интернет-телевидении 14.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 апреля 14.04.2023, 11:500 «Пластину с христограммой» продемонстрировали псковские археологи 14.04.2023, 11:480 Знаменитый Рязанский народный хор имени Попова выступит в Пскове
14.04.2023, 11:450 Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Себежском районе 14.04.2023, 11:431 Всероссийская ярмарка вакансий проходит в Пскове 14 апреля 14.04.2023, 11:390 Безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области обеспечит ОМОН 14.04.2023, 11:370 В рубель: Перезапуск приватизации, ремиссия бюджета и штрафы для огородников
14.04.2023, 11:280 Волка встретила местная жительница возле себежской деревни 14.04.2023, 11:170 Специалисты из «Михайловского» работают на «Музейных маршрутах России» в Архангельске 14.04.2023, 11:160 «Прессинг»: Интернет-телевидение, проигрыш эфирному вещанию и судьба «ЧЕлевидения» 14.04.2023, 11:120 «Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе. ВИДЕО
14.04.2023, 11:020 Свыше 40 иностранцев выдворили с территории Псковской области с начала года 14.04.2023, 10:511 Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в Порхове 14.04.2023, 10:461 Концертный зал продают в Пскове за 20 миллионов рублей 14.04.2023, 10:390 Все полицейские наряды разыскивают совершившего разбойное нападение на банк мужчину в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru