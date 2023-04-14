Общество

Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Себежском районе

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Брамбеус скончался на 100-м году жизни в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: администрация Себежского района

«О жизни Юрия Александровича можно, и даже нужно, снимать фильмы и написать книгу. Настолько многогранен был этот человек, всю свою жизнь отдавший своему родному краю и его жителям. Юрий Александрович прошел Великую Отечественную войну с самого первого её дня и закончил свою солдатскую службу на Дальнем Востоке, обеспечивая безопасность рубежей Родины после победы над Японией», - рассказали в администрации.

Вернувшись после службы в родную деревню Чайки Себежского района, он стал учителем.

«После выхода на заслуженный отдых Юрий Александрович не прекращал делиться с нами своими воспоминаниями. Выражаем искренние соболезнования родственникам Юрия Александровича, его односельчанам и всем, кому повезло быть знакомым с ним», - добавили в администрации.