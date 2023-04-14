Общество

ЛДПР предлагает ввести уголовную ответственность за дипфейки

В России хотят ввести уголовное наказание за дипфейки при финансовом мошенничестве с помощью подмены голоса или изображения человека. Такой законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

Речь идет о поправках в статью 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание», статью 159 «Мошенничество», статью 158 «Кража», статью 163 «Вымогательство», статью 160 «Присвоение или растрата чужого имущества» УК РФ.

«Мы предлагаем добавить к отягчающим обстоятельствам использование технологии дипфейк, то есть подмены лица и голоса на фото, видео или во время виртуального общения в Интернете. Это дает право вынести максимальное наказание по видам преступлений, которых оно касается, — цитируют «Известия» одного из авторов законопроекта, зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Он добавил, что, например, по статье «Мошенничество» виновному будет грозить лишение свободы до пяти лет или штраф, «Кража» — до двух лет, «Вымогательство» — до четырех лет, «Присвоение или растрата чужого имущества» — до двух лет.

«Мы живем в мире, который всё больше погружается в виртуальное пространство. Общаемся в мессенджерах, соцсетях, по видеосвязи, смотрим ролики на видеохостингах, пересылаем друг другу документы, фотографии и видео. Дипфейк позволяет влезть в этот рутинный процесс, и обманом или через страх отобрать деньги, заставить что-то сделать или передать информацию, — пояснил депутат.

В пример он привел ситуацию, когда с украденного аккаунта в мессенджере рассылался ролик, на котором человек с лицом и голосом владельца аккаунта просит деньги в долг. Другой способ — мошенник звонит по телефону и голосом известного публичного человека предлагает сделать пожертвование или что-то купить.