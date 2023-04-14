Общество

Экологическая игра по уборке территорий пройдет в Великих Луках

Первая экологическая игра «Промышленные игры в чистом городе» пройдет в Великих Луках 20 апреля. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Весна полностью вступила в свои права. Установилось тепло. Фактически полностью растаял снег. В этой связи в городе усилена работа по уборке дорог, вывозу смёта и подготовке города к празднованию майских праздников. Кроме того, 28 марта стартовал традиционный весенний месячник по благоустройству города, который в этом году будет проходить до 20 мая. Великолучане уже активно принимают участие в мероприятиях по благоустройству города», - написал он.

Мероприятие направлено на экологическое и патриотическое воспитание путём вовлечения горожан в сбор мусора на загрязненных территориях города Великие Луки и решение экологических проблем.

Игра проводится союзом охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» среди команд промышленных предприятий города при поддержке руководства Великих Лук и некоммерческой организации «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области».

Заявку на участие в ней подали пять команд промышленных предприятий Великих Лук: ЗАО «ЗЭТО», «ВАЗ «Импульс», «М-Констурктор», «Велмаш-С» и «Завод Реостат».

Победителя определят по количеству собранных мешков мусора и их общему весу.

Активное участие в месячнике по благоустройству примут общественные советники главы города. На сегодняшний день общественники подали заявки на проведение 71 акции по уборке. Во дворах города силами управляющих организаций и жителей многоквартирных домов высадят большое количество цветов и кустарников.

«От всей души хочу поблагодарить всех великолучан, которые уже приняли участие или планируют участвовать в весенних мероприятиях по благоустройству Великих Лук, а также организации города за сплочённость, трудолюбие, любовь к родным Великим Лукам, стремление сделать город лучше и комфортнее для жизни. Только общими усилиями мы сможем навести порядок и чистоту на всей территории Великих Лук. Чистый город нужен, в первую очередь, нам самим – людям, которые живут в Великих Луках!» - добавил Николай Козловский.