Общество

Великая суббота: что нужно освятить и почему нельзя сквернословить

Великая суббота – это последний день Великого поста перед Пасхой. В этом году она выпала на 15 апреля.

На вечерне читаются 15 отрывков из Ветхого завета о прообразах Пасхи. Под пение «Воскресни, Боже!» духовенство меняет тёмные облачения на белые, читается Евангелие о Воскресении Христовом. В последний день вспоминают погребение Иисуса Христа и его нахождение в гробу

В этот день освящают куличи, пасхи и яйца.

В Страстную субботу верующие заканчивают подготовку к Пасхе. Они молятся в этот день, избегая развлечений и ссор. Особенно большой грех – сквернословие. В заключительный день поста обращают внимание на приметы и поверья, чтобы удача сопутствовала весь год.

В этот день рекомендуется отказаться от любых увеселительных мероприятий; танцев; пения; организации торжеств; плотских утех. Связано это с другим названием дня – Тихая суббота. Христиане воздерживаются от любого шума. В этот день лучше не раздражаться, не ссориться с близкими, не сквернословить. Необходимо распределить время так, чтобы завершить тяжелую работу и домашние обязанности заранее. Запрещается рыбалка и охота.

Как сообщают открытые источники, в Великую субботу православные уделяют особенное внимание духовности, памятуя о страданиях и гибели Христа. В православных церквях и храмах идут богослужения. Желательно верующим посетить все церковные службы. Они начинаются рано утром, длятся весь день с короткими перерывами. Богослужения не прекращаются даже ночью. Завершается служба в церквях в воскресенье утром особенной Пасхальной заутреней. Суббота завершает наиболее строгий пост, когда верующие ограничивают себя в еде. Разрешено есть хлеб, воду, фрукты в сыром или готовом виде.

В Великую субботу также происходит одно из главных чудес – ежегодное схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме. Благодатный огонь – символ воскрешения Спасителя, его выносят из храма после службы.

В последний день Великого поста хозяйки начинают создавать «пасхальную корзинку». В нее кладут продукты для освящения в храме: крашеные яйца, творожные пасхи, праздничные куличи. Дополнительно в церковь с собой берут соль, сливочное масло и мясо.

Также в этот день принято прощать друг другу все обиды, совершенные намеренно или нечаянно. Также просят прощение у всех, кого обидели словами или поступками. По дороге в церковь обязательно раздают милостыню всем встреченным.

Согласно народным приметам, в Страстную субботу нельзя ничего выносить из дома, даже мусор. Другие народные приметы на этот день: