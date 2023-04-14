Общество

Почему выгодно получать пенсию на карту Сбера, объяснили псковичам

С 1 мая работу альтернативных доставочных компаний по пенсии прекратят в соответствии с принятым федеральным законом № 76-ФЗ.

Как пишет портал «ProГород», получать пенсию на руки для многих уже стало привычкой, а в более старшем возрасте привычки менять сложно. На помощь пенсионерам могут прийти родственники, друзья, соседи и рассказать про выгоду от получения пенсии на карту, а также помочь подготовить заявление на перевод, установить приложение банка и научить им пользоваться, ведь они интуитивно понятны и после небольшой тренировки, даже люди в возрасте спокойно могут самостоятельно оплачивать квитанции за ЖКХ, телефон, отправлять и получать переводы.

Для тех, кто получает пенсию на СберКарту, она бесплатна в обслуживании. Оплачивая покупки картой, её владельцу начисляются бонусы СберСпасибо, которые потом можно списывать за покупки в супермаркетах или аптеках. Один бонус равен одному рублю. Пенсионер также может подключить одну дополнительную категорию (супермаркеты, АЗС, Детство, Товары для дома, Все покупки) и зарабатывать повышенные бонусы, а значит покупки будут ещё выгоднее. Также с карты можно без процентов снять до 150 000 рублей в день в банкоматах Сбера.

Сбер также предлагает пенсионерам выгодные вклады и кредиты. Например, счёт «Активный возраст» со специальной ставкой для получателей пенсии до 6,8% годовых.

Можно также оформить кредитную карту с беспроцентным периодом до 120 дней.

Управлять своими финансами (следить за доходами, расходами и переводить деньги близким людям, оплачивать услуги ЖКХ и экономить на процентах) поможет удобное мобильное приложение СберБанк Онлайн. В сервисе «Поступления» собраны предложения от партнёров. Там же есть возможность быстро заказывать необходимые справки, например о размере пенсии, которая нужна для получения льгот, кредита, социальной карты и скидок в магазинах. Снять деньги можно в любых банкоматах Сбера, которые расположены не только в офисе, но и в супермаркете у дома. Также специально для клиентов старшего возраста Сбер ведёт портал «Активный возраст», где собран полезный и интересный контент.

Чтобы начать получать пенсию в Сбере, надо подать заявление на перевод пенсии. Сделать это можно в отделении банка, мобильном приложении СберБанк Онлайн, а также на Госуслугах, в МФЦ и Социальном фонде РФ.

Можно оформить и в СберБанк Онлайн. Банк передаёт заявление в ПФР, где в течение трёх рабочих дней фиксируется счёт для зачисления пенсии.