Медиахолдинг «Гражданская пресса» обновил сайт

Медиахолдинг «Гражданская пресса» обновил свой сайт.
На сайте представлены все медиаплощадки, входящие в состав холдинга: Псковская Лента Новостей, ПЛН-ТВ, «Московский комсомолец в Пскове» и Центр Деловой Информации. Каждый раздел подробно рассказывает о возможностях площадки и её проектах, приводит данные посещаемости и многое другое.
Пул из 5 радиостанций позволяет охватить максимально широкую аудиторию Пскова за счет разнообразного контента для всех возрастов и интересов. Среди них:
«Гражданская пресса» — это еще и консалтинговое агентство, которое занимается маркетинговыми, общественно-политическими (в том числе избирательными) промо-кампаниями.
*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008 - 2022 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.