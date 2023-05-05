Общество

Медиахолдинг «Гражданская пресса» обновил сайт

Медиахолдинг «Гражданская пресса» обновил свой сайт.

На сайте представлены все медиаплощадки, входящие в состав холдинга: Псковская Лента Новостей, ПЛН-ТВ, «Московский комсомолец в Пскове» и Центр Деловой Информации. Каждый раздел подробно рассказывает о возможностях площадки и её проектах, приводит данные посещаемости и многое другое.

Пул из 5 радиостанций позволяет охватить максимально широкую аудиторию Пскова за счет разнообразного контента для всех возрастов и интересов. Среди них:

общественно-политическое разговорное радио «ПЛН FM» (102.6 FM),

«Европа Плюс» - топовая музыкальная радиостанция, 15 лет №1 в России* (102.1 FM);

имеющее стойкую широкую аудиторию любителей русского рока радиостанция «Наше радио» (103.0 FM),

для тех, кто ностальгирует по диско 80-х и лучшим хитам 90-х и 2000-х годов - «РетроFM» (91.5 FM),

для любителей современной энергичной музыки - «Радио Energy» (105.3 FM).

Рекламное агентство полного цикла «Регион Медиа» является структурным подразделением медиахолдинга, обслуживает медийные площадки «Гражданской прессы» и призвано подобрать для партнеров оптимальную комплексную форму продвижения.

«Гражданская пресса» — это еще и консалтинговое агентство, которое занимается маркетинговыми, общественно-политическими (в том числе избирательными) промо-кампаниями.

Ознакомиться с сайтом можно по ссылке.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008 - 2022 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.