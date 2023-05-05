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Общество

Медиахолдинг «Гражданская пресса» обновил сайт

10.05.2023 11:01|ПсковКомментариев: 0

Медиахолдинг «Гражданская пресса» обновил свой сайт.

На сайте представлены все медиаплощадки, входящие в состав холдинга: Псковская Лента Новостей, ПЛН-ТВ, «Московский комсомолец в Пскове» и Центр Деловой Информации. Каждый раздел подробно рассказывает о возможностях площадки и её проектах, приводит данные посещаемости и многое другое.

Пул из 5 радиостанций позволяет охватить максимально широкую аудиторию Пскова за счет разнообразного контента для всех возрастов и интересов. Среди них:

  • общественно-политическое разговорное радио «ПЛН FM» (102.6 FM),
  • «Европа Плюс» - топовая музыкальная радиостанция, 15 лет №1 в России* (102.1 FM);
  • имеющее стойкую широкую аудиторию любителей русского рока радиостанция «Наше радио» (103.0 FM),
  • для тех, кто ностальгирует по диско 80-х и лучшим хитам 90-х и 2000-х годов - «РетроFM» (91.5 FM),
  • для любителей современной энергичной музыки - «Радио Energy» (105.3 FM).
Рекламное агентство полного цикла «Регион Медиа» является структурным подразделением медиахолдинга, обслуживает медийные площадки «Гражданской прессы» и призвано подобрать для партнеров оптимальную комплексную форму продвижения.

«Гражданская пресса» — это еще и консалтинговое агентство, которое занимается маркетинговыми, общественно-политическими (в том числе избирательными) промо-кампаниями.

Ознакомиться с сайтом можно по ссылке.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008 - 2022 г.г., Daily Reach. Возраст 12+. 

Теги: #гражданская пресса
Источник: Псковская Лента Новостей
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