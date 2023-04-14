Общество

Псковичи могут оплачивать онлайн-покупки в несколько кликов с помощью сервиса SberPay

Всё чаще клиенты Сбера предпочитают оплачивать услуги в онлайн-формате. А благодаря подключению новых партнёров с широким ассортиментом товаров и услуг к сервису онлайн-оплаты SberPay, всё большее число людей могут приобретать необходимое в несколько кликов. Так, только за первые три месяца текущего года жители Псковской области оплатили покупки в интернете через этот онлайн-сервис на 114 млн рублей, сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Чтобы воспользоваться таким методом онлайн-оплаты, достаточно иметь карту Сбера и приложение СберБанк Онлайн. Никаких дополнительных настроек не потребуется.

При нажатии на кнопку SberPay на странице оплаты заказа система переводит пользователя в СберБанк Онлайн. Такой вариант оплаты освобождает покупателей от необходимости вводить реквизиты карты и CVV/CVC-код безопасности. Покупка становится удобнее и безопаснее, так как все данные по карте остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчётов. Еще одно удобство: при оплате покупатель увидит баланс карт и сможет выбрать ту, на которой достаточно средств.

«Платежный сервис SberPay показывает стабильную динамику спроса. Буквально каждая вторая онлайн-покупка псковичей проходит с помощью SberPay. Оборот денежных средств в первом квартале текущего года через этот онлайн-сервис в Псковской области составил 114 млн рублей. Это в четыре раза выше, чем за аналогичный период прошлого года», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Преимущества сервиса отмечают и представители бизнеса. Для его подключения не требуется никаких дополнительных настроек и действий, если предприниматель уже пользуется интернет-эквайрингом Сбера.