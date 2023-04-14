Общество

Губернатор рекомендовал главам районов активнее привлекать ТОСы к вопросам благоустройства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав районов активнее привлекать ТОСы к благоустройству территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Сейчас будут проводиться субботники по уборке территорий. Проявляйте инициативу, привлекайте к ним ТОСы. Они готовы к такого рода взаимодействию. Знаю примеры, когда именно ТОСы побуждали органы местного самоуправления к участию в уборке и благоустройстве территории. Кроме этого, накануне Дня Великой Победы все воинские захоронения и памятные знаки будут приводиться в надлежащий вид. Это тоже может быть реализовано с участием ТОС», — обратил внимание Михаил Ведерников на совещании с главами районов в пятницу, 14 апреля.

Глава региона также поблагодарил руководителей муниципалитетов, которые в этом году приняли решение о проведении местных конкурсов проектов ТОС. Отметим, в Пскове конкурс состоялся в феврале, в Островском районе подводят итоги, в Псковском, Струго-Красненском, Дновском и Красногородском мероприятия в процессе. Еще в 7-ми муниципальных районах и в городском округе «Город Великие Луки» проведение конкурса проектов ТОС запланировано во втором и третьем кварталах этого года.

«Общими усилиями мы создали такую инфраструктуру поддержки, в которую люди верят, и которой удобно пользоваться. Для понимания, на данный момент в Псковской области работает уже более 500 ТОС. Это очень серьезный ресурс, который нужно максимально задействовать для развития своего муниципалитета», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.