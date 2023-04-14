Общество

Врач назвала самые полезные продукты для суставов

В диетотерапии заболеваний суставов есть рекомендованное питание — это сбалансированный рацион с полным набором витаминов, микроэлементов, клетчатки и антиоксидантов, но все же можно выделить ряд продуктов, которые будут особенно полезны. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог, эксперт по здоровому питанию, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Стрельникова:

«Полезны продукты, содержащие омега-3 ПНЖК в высоких концентрациях. Данные вещества оказывают мощный противовоспалительный эффект на все ткани суставов, уменьшают вязкость крови, улучшают региональный кровоток и микроциркуляции в тканях, окружающих сустав. Это рыбий жир и жирные сорта рыбы (минога, угорь, семга, лосось, нельма, палтус, осетр, камбала, сельдь жирная, сайра, нототения и другие) в отварном, запеченном (после отваривания) или тушеном виде».

Для здоровья суставов эксперт советует два-три раза в неделю употреблять морепродукты (это морская капуста, мидии, морской гребешок, креветки, крабы, кальмары, трепанги и так далее): «Эти продукты обладают высоким содержанием витаминов и минералов, обеспечивающих синтез коллагена благодаря высокому содержанию витаминов A, D, K, E и высокому йодному числу».

Также Екатерина Стрельникова рекомендует обратить внимание на белковые легкоусвояемые продукты, которые необходимы для восстановления и поддержания тканей суставов (включая коллаген и белковую часть соединительной ткани – протеогликанов): «Это могут быть молочные продукты умеренной жирности, например, творог 5%, сыр до 30%, кефир 3,5%, также натуральные йогурты.

Эксперт по здоровому питанию отметила пользу продуктов, богатых витаминами, микроэлементами и антиоксидантами:

При дефиците аскорбиновой кислоты наблюдается нарушение синтеза коллагена. Для коррекции этой проблемы в рацион следует добавить брокколи, квашенную капусту или черную смородину (в этих продуктах витамина С гораздо больше, чем в цитрусовых), передает «Газета.Ru».