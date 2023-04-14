Общество

Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон предусматривает, что за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, а также их частей и производных предусматривается лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.

За незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием средств массовой информации или интернета будет назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 млн рублей.

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Как передает «Газета.Ру», 4 апреля сообщалось, что Госдума ввела уголовную ответственность за сбор растений и грибов из Красной книги. Теперь россиянам грозит за это от шести до девяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. К уголовной ответственности не будут привлекать за преступление по неосторожности — только с преднамеренным умыслом.