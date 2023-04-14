Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, который вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов от призыва, передает «МК».
Как отмечается в опубликованном на официальном интернет-портале документе, в отдельные законодательные акты РФ вводятся поправки, связанные с призывом на военную службу.
Так, теперь военные комиссариаты будут формировать реестр воинского учета в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.
Кроме этого, теперь повестка о явке в военкомат может быть продублирована в электронном виде.
Также закон вводит ограничение на управление транспортным средством, на сделки с имуществом и запрет на выезд за пределы РФ для уклонистов. Предусмотрены ограничения на получение кредитов и регистрацию ИП.
Фото: KREMLIN.RU.