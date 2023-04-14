Общество

Сколько хранится пасхальное яйцо, объяснил врач

Православная Пасха традиционно не обходится без окрашенных яиц. Красить их помногу и хранить потом несколько дней при комнатной температуре – не лучшая идея, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Эти яйца часто лежат в качестве украшения на столе день, два, три. Этого ни в коем случае нельзя делать. Сваренное вкрутую яйцо должно быть съедено в течение 12 часов максимум, а лучше – в течение шести часов. Если убрать яйца в холодильник, срок хранения увеличится до 36 часов, но чаще всего пасхальные яйца в холодильнике не держат. Долго хранить продукт на столе, а потом уже после праздника обмениваться яйцами и дарить их небезопасно», – отметил он.

Если вам подарили пасхальное яйцо после праздника, есть его не стоит. Диетолог в интервью радио Sputnik доктор объяснил, чем опасно употребление в пищу вареных яиц, которые лежали дольше положенного срока.

«Долгое хранение яиц чревато инфекционными заболеваниями кишечной группы. Это может быть пищевая токсикоинфекция, потому что токсины впитываются в ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), и это может кончиться тяжелым осложнением. Также есть риск сальмонеллеза. Сальмонеллы гибнут при варке яиц, но точно так же могут появиться вновь – из воздуха, пищи, соседних продуктов», – предупредил Михаил Гинзбург.

Красить перед праздником очень много яиц совершенно не обязательно, достаточно сварить и окрасить по одному-два яйца на человека, посоветовал врач.