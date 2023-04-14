Общество

Псковский омбудсмен принял участие в заседании комиссии по вопросам помилования

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в заседании комиссии по вопросам помилования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

На заседании рассмотрели одно ходатайство от осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии, расположенной в Псковской области. З

Заслушав сообщение представителя администрации колонии, изучив характеристику осуждённого, представленные документы о наличии неснятых дисциплинарных взысканиях, а также неисполнение им решения судов о возмещении ущерба потерпевшим, комиссия по помилованию на территории Псковской области единогласно отказала в поддержке данного ходатайства.