Общество

В России подскочил спрос на товары для кухни

Спрос на товары для кухни, в том числе технику для приготовления пищи, вырос в начале апреля в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - этому поспособствовало восстановление покупательской активности, рассказали РИА Новости опрошенные участники рынка.

«В первые месяцы этого года покупательская активность демонстрирует постепенное восстановление... Так, за последнюю неделю по сравнению с сопоставимой неделей перед Пасхой в прошлом году (15-21 апреля) интерес к формам для выпекания оказался выше почти в 2,4 раза, спрос на ножи прибавил два раза, более чем в 1,5 раза выросли продажи тостеров, кухонных комбайнов и мини-печей», - считают в группе «М.Видео-Эльдорадо».

При этом больше на чем на четверть увеличилась популярность хлебопечек, и от 13% до 20% вырос спрос на яйцеварки, чайники, термосы и кастрюли. В маркетплейсе Ozon при этом отметили, что россияне стали активно покупать технику для кухни и приготовления пищи – за первые две недели апреля ее продажи на онлайн-площадке выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Начинается дачный сезон, поэтому россияне активно покупают технику для приготовления еды на свежем воздухе и для большего количества человек. Больше всего в последние две недели спросом пользовались печи и грили - рост в три раза в годовом выражении, а продажи техники для приготовления блюд, включая мультиварки, выросли в 2,5 раза... Многие кулинары весной начали обновлять технику и оборудование для кухни. К их числу относятся кухонные вытяжки, комбайны, блендеры, мясорубки, измельчители и разнообразные аксессуары для такой техники. Спрос на эти товары вырос в первые две недели апреля в два раза», - подсчитали в маркетплейсе.

Рост спроса был зафиксирован и на Wildberries. В компании подчеркнули, что в апреле, по мере приближения майских праздников, которые многие россияне традиционно проводят на дачах, спрос на технику и посуду для приготовления еды продолжает расти. Так, в первые 2 недели апреля было приобретено на 122% больше различной бытовой техники, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наибольшими темпами растет спрос на аэрогрили (+210% год к году), коптильни (+117%) и шашлычницы (+252%), которые приобретают для того, чтобы провести на свежем воздухе время с семьей, друзьями и соседями по дачным участкам. А в сегменте посуды и кухонного инвентаря наибольшим спросом сейчас пользуются мантоварки (+238%), кухонные ножи (+150%), походные котелки (+122%), чистки для рыбы (+114%), рюмки (+106%) и казаны (+99%)», - заключили там.