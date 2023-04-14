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Общество

СОБЫТИЕ: Крестный ход у Свято-Троицкого кафедрального собора

16.04.2023 10:14|ПсковКомментариев: 0

Крестный ход прошел у Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове ночью 16 апреля.

Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху сегодня, 16 апреля.

 
Теги: #Крестный ход #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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