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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выходить из поста после Пасхи

16.04.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи, пишет Роспотребнадзор.

Рекомендуется есть маленькими порциями каждые 3 часа, режим питания должен включать четыре-пять приёмов пищи в день. Рекомендованный питьевой режим – 30–50 мл воды на 1 кг веса. Можно употреблять негазированную минеральную воду, травяной чай, компот. В Пасху рекомендуется съедать не более одного яйца и ограничиться употреблением кисломолочных продуктов – ряженки, кефира, йогурта. Также можно съесть кусочек кулича и немного творожной пасхи.

«В последующие дни лучше готовить легкие супы и крем-супы на овощном бульоне, есть белую рыбу (минтай, треска, окунь) или рыбные котлеты на пару. Кстати, рыбу лучше сочетать с тушеными овощами или рисом», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Добавлять в меню мясные продукты нужно постепенно. Предпочтительно из мяса курицы или индейки, а не говядины или свинины.

Не стоит налегать на выпечку: булочки, пирожки, торты с кремом и различные изделия из теста – пельмени, вареники. Эти продукты способствуют быстрому повышению уровня глюкозы в крови, могут вызвать панкреатит, обострение гастрита и вздутие кишечника.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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