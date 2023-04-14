Общество

Потепление придет на Северо-Запад России

Потепление придет на Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в атмосфере будет доминировать антициклон, так что только на севере региона вероятность осадков будет повышенной. Днём на юге +10…+15˚С, на севере до +3…+8˚С», - говорится в прогнозе синоптиков.

На юге России в понедельник-вторник солнечно, и воздух сумеет прогреться до +18…+23˚С. Но затем начнут развиваться кучево-дождевые облака, пройдут ливни местами с грозами, и сразу станет на 4–5° прохладнее.

В Центре будет преобладать солнечная погода, и лишь в конце рабочей недели кое-где в Черноземье не исключены дожди. Температурный режим будет существенно теплее климата – днём +13…+18˚С.

В Санкт-Петербурге вплоть до пятницы существенные осадки маловероятны. Дневная температура существенно превысит уровень апрельской нормы – днём +11…+14˚С.

В Москве будет преобладать солнечная и сухая погода. В такой ситуации воздух в столице сможет прогреваться словно в первую половину мая – после полудня до +15…+18˚С.