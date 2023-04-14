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Общество

Работодатели активизировали поиск сотрудников к весне

17.04.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

По итогам I квартала 2023 года среднее число открытых вакансий выросло почти на 30% по сравнению с январем 2023-го. Такие выводы следует из исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Наибольшим спросом пользуются специалисты из сфер торговли, производства и транспорта. Это объясняется сезонным фактором, рассказали в пресс-службе Минтруда.

Там добавили: в преддверии туристического сезона и начала работы открытых торговых точек, потребность в найме таких сотрудников повышается. Тогда как рост вакансий в промышленно-производственной сфере связан с развитием импортозамещения в стране, сообщают «Известия».

При этом, согласно исследованию, значительно выросло предложение в сферах красоты и здоровья, маркетинга, культуры и образования. Эти направления традиционно активизируются с началом санаторно-курортного сезона и стартом экзаменов, объяснил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Кроме того, специалисты без опыта становятся всё более востребованными, поскольку квалифицированные кадры обходятся компаниям дорого.

В I квартале прошлого года бизнес решил занять выжидательную позицию по части инвестиций, в том числе в найме — было непонятно, как будет развиваться кризис, отметила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По ее словам, сейчас же очевидно, что экономика оказалась достаточно устойчивой, а компании успели отойти от потрясений и адаптироваться. Для развития и роста нужны кадры, подчеркнула она.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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