Общество

Псковичи составили портрет идеальной компании в 2023 году

Жители Псковской области рассказали, что входит в портрет идеальной компании в 2023 году. Более 76% соискателей в регионе считают важным соблюдение баланса между работой и личной жизнью, что опережает общемировой уровень в 69%.

Как показало Совместное исследование hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры», несмотря на все происходящие изменения в России и мире первые два ключевых фактора (финансовая стабильность работодателя (92%) и финансовая компенсация (89%)) при выборе места работы остаются неизменными по сравнению с 2020 годом у соискателей из Псковской области.

Вместе с тем потенциальные сотрудники стали больше внимания уделять балансу между работой и личной жизнью. По данному показателю опрошенные соискатели из Псковской области и регионов СЗФО даже превзошли среднемировые оценки – 76% против 69% по миру. Также в портрет идеального работодателя входят такие качества как хорошие отношения с подчиненными и коллегами, гарантия занятости от компании-работодателя и возможность обучения и совершенствования навыков.

Все большее внимание (порядка 80%) при выборе компании-работодателя местные соискатели также уделяют вопросу личных отношений и гарантии занятости, при этом такие факторы как внимание к ESG-повестке (35%) или наличие страхования (28%) у потенциального работодателя, оказались одними из наименее важных при выборе нового места работы.

С точки зрения идеального места работы, большинство предпочитают крупные частные российские или международные компании. При этом всего 18% местных соискателей хотели бы работать в государственных органах, примерно в 2 раза меньше, чем в среднем по миру (41%). 13% опрошенных из региона хотели бы работать в стартапах, столько же быть ИП или внештатником.