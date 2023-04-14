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Общество

Матери погибших в зоне спецоперации великолучан встретились с единороссами

17.04.2023 11:17|Псков

Накануне празднования Пасхи активисты великолукского отделения партии «Единая Россия» инициировали встречу с матерями великолучан, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Поводом для встречи стало создание возле Братского кладбища на улице Дьяконова Аллеи памяти погибших в зоне СВО.

«Партийцы выразили великолучанкам слова поддержки, а также отметили, что реализация этого важного для всех нас проекта станет весомым вкладом в патриотическое воспитание молодёжи. За чашкой чая собравшиеся обсудили дизайн-проект аллеи, а также наметили планы на дальнейшую совместную работу в сфере патриотического воспитания молодёжи», - рассказали в администрации. 

В конце встречи матерям героев СВО партийцы подарили пасхальные подарки и билеты в театр.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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