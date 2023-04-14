Общество

ЛДПР разработала законопроект об уголовном наказании за надругательство над паспортом

В ЛДПР разработали законопроект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ, нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы.

Изменения предполагается внести в статью 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время действия, которые направлены на умышленное повреждение своего паспорта, могут содержать только признаки административного правонарушения, установленные статьей 19.16 КоАП. Нарушителям в этом случае грозит штраф в 100-300 рублей, уточняет RuNews24.

«Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», - цитирует текст законопроекта РИА Новости.

Начиная с 24 февраля 2022 года в средствах массовой информации стали появляться публикации о гражданах РФ, которые на камеру сжигают свои паспорта, отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту.