Общество

Сообщить про дефекты на железнодорожных переездах просят псковичей

Псковская транспортная прокуратура проводит горячую линию по вопросам надлежащего содержания железнодорожных переездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Железнодорожный переезд является одним из сложных и опасных участков дороги, требующим сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Грубые нарушения при пересечении железных дорог часто приводят к трагическим последствиям», - отметили в ведомстве.

Псковская транспортная прокуратура 19 апреля с 10:00 до 12:00 проведет «горячую линию» по вопросам обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при обустройстве железнодорожных переездов.

Об имеющихся на железнодорожных переездах Псковской области дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений при содержании настила и покрытия проезжей части в их границах можно сообщить по телефону: 8 (8112) 70-70-73.