Общество

Порядок действий при обнаружении пала травы напомнили псковичам

При обнаружении пала травы необходимо оперативно оценить ситуацию, вовремя принять необходимые меры, а также поспешить за помощью, если самостоятельное тушение огня невозможно, чтобы не потерять время и не дать огню набрать силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Основным виновником природных пожаров, по информации сотрудников ГУ МЧС России по Псковской области, является человек – его небрежность при пользовании огнем во время работы и отдыха. Пожары возникают в результате сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, а также по небрежности - от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Чаще всего люди сознательно поджигают сухую траву, объясняя это тем, что так молодая трава вырастет быстрее, несмотря на то, что давно доказано - палы травы только наносят вред живой природе и человеку.

«Будьте предельно осторожны с источниками огня! Соблюдайте требования пожарной безопасности! На отдыхе и во время работы на природе всегда помните, что даже из самой малой искры может разгореться настоящий пожар, который в сухую погоду быстро распространяется и несет в себе реальную угрозу не только окружающей среде, но и непосредственно жизни и имуществу людей!» - обратились к псковичам в МЧС в связи с наступлением пожароопасного сезона.

Сотрудники МЧС также отмечают, что быстрее справиться с чрезвычайной ситуацией и спасти лесной массив, строения, имущество и, возможно, жизни людей помогут правильные действия.

«Если вы заметили пал травы, то определите направление ветра и распространение огня. Определите, что и где горит. Оцените ситуацию – стоит ли пытаться потушить пожар своими силами или лучше поспешить за помощью, чтобы не потерять даром времени и не дать огню набрать силу. Обратитесь в пожарную охрану по номеру 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112!» – добавили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

При небольшом пожаре огонь необходимо заливать водой из ближайшего водоема или засыпать землей. Пламя можно сметать пучками 1,5-2-метровых веток лиственных деревьев, мокрой одеждой или плотной тканью.

«Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого удара переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаждались и не загорелись. Затаптывайте небольшой огонь ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте и времени пожара, а также о возможных его причинах», – заключили сотрудники МЧС.