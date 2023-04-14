Общество

Семь единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

21 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 10 по 16 апреля, выявлено шесть административных правонарушений, изъяли семь единиц гражданского оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы управления по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.