Общество

Рекордное количество школьных команд участвует в лиге дебатов «Истина»

Должен ли урок НВП стать обязательной дисциплиной и нужно ли запретить мобильные телефоны в школе – ответить на эти и другие актуальные для молодёжи вопросы предложено старшеклассникам области на площадке клуба дебатов «Истина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проект Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, стартовавший три года назад, собрал рекордное количество участников. Заявки на участие в дебатах подали 70 школьных команд из разных муниципалитетов. Самое большое представительство у школьников из Пскова – порядка 20 команд.

Участников одной из игр муниципального этапа в псковской библиотеке «Родник» приветствовали вице-спикеры регионального парламента Игорь Дитрих и Виктор Остренко.

Куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко начал выступление с напутственных слов, посоветовав школьникам не только использовать в дискуссии заготовленные заранее материалы, но и не бояться «говорить от сердца», чтобы быть более убедительными.

«Каждый, кто принял для себя решение участвовать в лиге дебатов, сделал большой шаг в личном саморазвитии. Это показала практика всех прошлых игр, потому что полученные здесь навыки становятся вашим персональным индивидуальным опытом, который обязательно пригодится в будущем», - обратился к молодым людям депутат.

Игорь Дитрих также обратил внимание старшеклассников на практическую пользу участия в дебатах. «Все хотят победить, но в этой игре победа – совсем не главное. Самое важное – это общение, новые встречи, впечатления. То, что вы приобретёте сегодня, останется с вами на всю жизнь». Вице-спикер отметил, что, несмотря на юный возраст, участники дебатов высказывают интересные зрелые мысли, и пожелал всем получить удовольствие от интеллектуального спора.

Председатель Молодёжного парламента Екатерина Ломанова присоединилась к словам депутатов: «Играйте с удовольствием, ничего не бойтесь! Вперёд!»

Муниципальный этап лиги дебатов проводится среди учащихся 8-9 и 10-11 классов и продлится до 28 апреля. Каждой возрастной группе организаторы заранее предложили для дискуссии три темы, дав время на подготовку. Вопросы для финальных дебатов будут озвучены позднее. Финал, в котором встретятся команды – победители муниципального этапа, состоится 19 мая в Пскове.