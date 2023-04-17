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Общество

Светлый вторник: православные традиции и народные приметы

18.04.2023 08:47|ПсковКомментариев: 0

Во вторник Пасхальной недели, 18 апреля, Церковь чтит одну из главных своих святынь – Иверскую икону Божией Матери.

История этого чудотворного образа началась в IX веке, когда он хранился у одной благочестивой вдовы, жившей недалеко от города Никея в Малой Азии, сообщает православное издание «Фома».

Однажды в период иконоборчества при византийском императоре Феофиле (829-842 годы) в дом к женщине ворвались солдаты. Один из них ударил в образ копьем, и из пораженного места истекла кровь.

Спасая образ, вдова пообещала солдатам деньги, после чего вместе с сыном спустила икону в море. Через два века святыня, стоя на воде, приплыла к Афону.

Чудотворный образ на побережье Афона обнаружили монахи грузинского Иверского монастыря, которые до этого несколько дней видели в море огненный столп, восходящий до неба.

От имени обители, где после этого стала пребывать икона – Иверской – она и получила свое название, а от места расположения – над вратами монастыря – стала называться Вратарницей.

По преданию, явление иконы произошло 31 марта, во вторник Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). Именно поэтому празднование в ее честь совершается во вторник Светлой седмицы.

Согласно народному календарю сегодня отмечается Федул Ветреник, говорится в статье на calend.ru.

Светлый вторник в старину также называли «Купалища» или «Купальница».

В целом, Вторник Светлой седмицы является днём молитвы и совершения духовных дел.

Также день посвящали веселью, праздничным застольям, играм, походу в гости. Однако бытовала и такая традиция — обливать холодной водой тех, кто опоздал к утренней службе в церковь или же вовсе на неё не пришёл.

Считается, что с этого дня просыпаются после зимней спячки сверчки, бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Специально открывали окна. Воздух и ветер сегодня обладают особыми свойствами. Попав в жилище, свежий воздух выгонит нечистую силу, ссоры, скандалы, болезни.

В этот день может быть сильный ветер. Если ветра не было, его вызывали свистом, а если разошёлся очень сильный, который может даже навредить, успокаивали его уже при помощи молитвы.

Если окна не были вымыты на Пасху или уже успели испачкаться, сделать это можно сегодня, чтобы лучи света проникали в дом, очищали его.

Теги: #календарь
Источник: Псковская Лента Новостей
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