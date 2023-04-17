Общество

Более 80 псковичей за год досрочно вышли на пенсию по предложению службы занятости

Получателями досрочной пенсии по предложению службы занятости в Псковской области в 2022 году стали более 80 жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.

По словам управляющего региональным отделением СФР Натальи Мельниковой, безработные граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше.

«Досрочная пенсия назначается социальным фондом по предложению органов службы занятости населения. Она может быть установлена не ранее, чем за 2 года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Право на такую пенсию предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников»,— уточнила она.

Основные требования – наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно (либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости), а также отсутствие возможности для трудоустройства.

При соблюдении требований о стаже и согласии гражданина на назначение пенсии специалисты органов службы занятости направляют в территориальный орган СФР предложение о досрочном назначении пенсии безработному гражданину.

Пенсия назначается со дня выдачи предложения о досрочном назначении безработному гражданину без истребования от него заявления. По достижении пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости при наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов и страхового стажа, назначается страховая пенсия по старости.

«Обращаем внимание, что при поступлении на работу выплата пенсии, установленной безработным гражданам по предложению органов службы занятости, прекращается», - добавили в отделении.