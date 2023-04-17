Общество

«Кузница»: Месячник по благоустройству – на уборку все или только коммунальщики? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 апреля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема сегодняшнего выпуска программы – чистота и порядок в городе. Каждую весну мы все пребываем в некоторой оторопи: кто эти «кто-то», кто так насвинячил в Пскове? Наше недовольство тоннами песка, которые были спасением от гололеда зимой, а на весеннем ветру превращают Псков в Сахару, еще куда ни шло – действительно, грязьненко. Дорожные организации вовсю чистят песок. А вот говоря про мусор, который разлетается везде, включая висящие на деревьях полиэтиленовые пакеты, мы старательно подчеркиваем – убирать нужно лучше. Это несомненно. Но ведь пора бы и поменьше свинячить. Чтобы реабилитироваться, или во всяком случае почистить карму, а вместе с ней и город, многие выходят на субботники. Другие, напротив, старательно дистанцируются от всеобщей уборки. Дескать, я плачу налоги, какого черта я еще должен пыль мести?

Кто прав в этой ситуации? Как будет в этом сезоне организован общегородской субботник? Чем будут и будут ли городские власти поощрять псковичей за ответственность и энтузиазм? Подробнее об этом - в эфире.