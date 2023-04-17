Общество

Помогут ли целевые квоты сократить нехватку медиков?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему того, поможет ли целевое направление изменить ситуацию с нехваткой медиков, особенно в сельской местности. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псковской области существует серьезная проблема дефицита медиков, особенно в сельской местности. Например, найти фельдшеров для свежепостроенных ФАПов с современным оборудованием – задача не из простых.

Чтобы привлечь в регион специалистов и сократить кадровый дефицит, действуют программы по социальной поддержке медработников, ординаторов и студентов-выпускников медвузов. Это льготная ипотека, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медики получают средства при устройстве на работу в учреждения на селе. Также удалось сократить дефицит работников за счет участия региона в нацпроекте «Здравоохранение».

Еще один вариант решения кадрового вопроса – это целевое распределение студентов-медиков. Оно предполагает получение бесплатного образования в интересах заказчика: органа власти, муниципального управления или предприятия. Студент должен освоить программу обучения, а после отработать в указанном заказчиком медучреждении срок, который определен в договоре. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, решить вопрос c сельскими кадрами можно именно с помощью таких целевых направлений. Он отметил, что существуют регионы, которые предоставляют врачам земельные участки. На его взгляд, в этом случае можно применять такой механизм: после пяти отработанных лет предоставлять возможность покупки дома с ремонтом за полцены, а за десятилетний срок работы — давать дом бесплатно.

Поможет ли целевое направление изменить ситуацию с нехваткой медиков, особенно в сельской местности? Или есть более действенные способы? Может достаточно просто повысить врачам зарплату? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Целевое направление существует много лет, но дефицит работников при этом до сих пор остается, заметил депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов, возглавлявший медучреждения в регионе более 20 лет. На его взгляд, нужно обеспечивать медикам, которые едут работать на селе, перспективы и возможности для развития в своей профессии.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Целевое направление существует уже не один год, а дефицит кадров как был на селе, так и остался. Если говорить о том распределении выпускников, как это было в Советском Союзе, то это другой вопрос. Да, отучился на бюджетном факультете (тогда других не было, только бюджет), три года ты должен отработать там, куда тебя пошлют. И выпускник не мог устроиться ни на какую другую работу по специальности. Поэтому это было узаконено. И все это сегодня не так, наша Конституция не позволяет так делать. Может быть, какой-то закон появится. Только вот какой механизм, я, честно говоря, не знаю. В принципе, конечно, вопрос решаем. Он не сразу решается, одними какими-то способами, например, только зарплатой - нет. Этот вопрос тоже уже сегодня не решить, хотя это немаловажно. Наверное, было бы допустимо так: молодой выпускник на какой-то определенный период едет работать на село. Он должен знать, какие у него дальше перспективы. А перспективы в чем? Рост его профессиональный, прежде всего, это ординатура. И самое главное, как у нас это было в советское время, чтобы он знал: отработал три года - ординатура, после ординатура он может работать в специализированном учреждении. Его возьмут, обустроят, дадут квартиру. У него есть какой-то лифт, а на сегодня у нас такого нет. Ехать за какую-то большую зарплату - вы видите, даже по схеме "Земский доктор", и то не везде, и то с трудом. Как-то не бросаются на эту тему, на эти деньги. Доктор учится очень долго, шесть лет, ординатура. И оставаться на том уровне, на сельском, где нет возможностей настоящих: диагностических, которые нужны на сегодня, лабораторий, наверное, навсегда и надолго никто не хочет».

Скорее всего, выпускники медицинских вузов, работающие в поселках по целевому направлению, будут отрабатывать необходимый срок и уезжать в другой регион, предполагает лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов, экс-врач Псковской городской станции скорой медицинской помощи Артур Гайдук. По его мнению, решить проблему дефицита врачей можно только с помощью увеличения зарплат сельским медикам до столичного уровня.

«На самом деле, ничего нового не придумали, это было все. Советская система так и работала. На два года распределялся куда-то, и должен был работать два года в этом месте. Я считаю, что это правильно. Одно только маленькое "но": больше, чем на эти два года, можно будет не рассчитывать, потому что люди просто отработают эти два года и, опять-таки, уйдут туда, где большая зарплата. Проблемы с кадрами можно решить кардинально только одним способом - сделать зарплату на селе примерно равной зарплатам в столицах. Все, других вариантов никаких нет. Все остальное не будет работать совсем или будет работать частично».

Невозможно решить проблему дефицита медиков первичного звена без целевого направления с последующим возвратом и отработкой, считает экс-главврач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева. По ее словам, для привлечения молодых специалистов нужно создавать конкуренцию регионов, так как специалисты едут туда, где условия лучше, а возможностей больше.

«Тема целевого направления для обеспечения первичного звена кадрами поднимается в последние 20 лет постоянно. Без целевого направления, с последующим возвратом, с отработкой страна никогда не решит тему обеспечения кадрами первичного звена. Это село, это районы. Это даже на уровне областных учреждений. На сегодняшний день приняты меры: это выплаты. это деньги, которые даются для первичного звена, в каких-то регионах - миллион, в каких-то - полтора. Региональные власти стараются изыскать деньги, но здесь законодатель - это Государственная Дума. Они должны принципиально решить эту тему. Понятно, даже Владимир Владимирович Путин (президент РФ - ред.) неоднократно говорил о том, что распределения советского у нас в стране не будет никогда, но здесь тема имеет стратегическое значение, в отличии от любой другой специальности. Назовите это не распределением, назовите это как угодно, но это не решится без жесткой законодательной базы никогда. И, конечно, между собой соревнуются регионы и мегаполисы, у которых денег не просто много и даже не очень много, а еще больше, чем много, и такие регионы как Псковская область, у которых каждый рубль на счету. И для того, чтобы привлечь молодых специалистов, надо конкурировать. Ленинградская область рядом, Москва не так далеко. Дальше: Сибирь еще ближе, там, где цены вообще зашкаливают, как и зарплаты. Поэтому я двумя руками поддерживаю мужество человека, предложившего еще раз на уровне Государственной Думы законодательно решить эту тему».

Нужен комплексный подход для закрепления молодых кадров в сельской местности, в первую очередь это гарантированные социальные льготы, считает глава Псковского района Наталья Федорова. По ее словам, аналогичные меры поддержки сельских специалистов должны распространяться еще и на учителей, а также на работников сельскохозяйственной отрасли.

«Вообще, нужен комплексный подход к закреплению молодых специалистов на селе. То есть не только система распределения, которую я, кстати, поддерживаю, должна этому способствовать, но и, конечно, создание, в первую очередь, социальных условий, а также предоставление определенных льгот для молодых специалистов. Мы понимаем, что это возможно, будет жилье. И есть программы, которые это закрепляют, но их надо более действенными сделать. Это может быть еще какая-то дополнительная специальная сетка мер. Я хотела бы понимания. Говорить не только о сфере здравоохранения, но и о сфере образования, например, и, конечно же, о рабочих профессиях, которые востребованы в сельском хозяйстве. Теперь вернемся к распределению. Я абсолютно поддерживаю этот проект, потому что был хороший опыт в наши времена, когда специалисты получали обучение за счет государства, стипендию, возможно, какую-то. И, конечно, они должны были приехать по распределению и отработать определенное количество времени. Они получали опыт работы, а территория имела специалиста, на которого она возлагала определенные обязанности и надежды. То есть здесь эффект очень большой наблюдается».

Член комитета по труду и социальной политике Псковского областного собрания депутатов Армен Мнацаканян согласен с Натальей Федоровой в том, что нужно дать студентам не только целевые направления, но и гарантию хороших социальных условий при возвращении в регион после обучения. Также он добавил, что требуется разработать меры по привлечению молодых кадров в регион по многим бюджетным направлениям.

«Целевиков, уже студентов, надо выбирать, например, из школы, делать определенную квоту. Для этого мотивировать всех таким образом, чтобы студенты, которые из Псковской области едут поступать в Смоленск или Санкт-Петербург, в Москву, чтобы они вернулись назад, при этом зная, что у них будет, например, льгота на коммунальные услуги, электроэнергию, как это было в советское время, будет заработная плата, все прочее. Но я считаю, что отнести эту тему только к медицинским кадрам неправильно. У нас беда скоро будет и с педагогическим кадрами, и, вообще, везде. Поэтому надо принимать такую масштабную программу для всей бюджетной сферы. Как и каким образом привлекать наших студентов, чтобы они отрабатывали в сельских школах, в медицине, в культуре и социальной защите. Я думаю, эта тема глобальна. Мы пока этого не ощущаем, но эта тема в ближайшие 2-3 года наступит глобально для всей страны. Но, конечно, как говорят, мечтать не вредно. Да, можно было уравнять, например, чтобы мы отошли к средней заработной плате по региону, чтобы люди получали одинаково. Да, это было бы правильно. Я считаю, это было бы правильно, потому что врач или, скажем, педагогической работник, социальный работник несут ту же самую нагрузку. Такое сравнение можно начать не по региону, а по федеральным округам, например, у нас Северо-Западный федеральный округ, и чтобы в нем одинаковая заработная плата была для всех работников бюджетных сфер. Тогда у нас и "беглецов" не было бы. При этом мы должны понимать, что это сумасшедшая нагрузка для бюджета».

Заманивать специалистов одними только материальными благами не получится, так как крупные города всегда будут предлагать больше, утверждает вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, в прошлом заместитель главного врача по хирургии в Псковской областной больнице. На его взгляд, молодым специалистам для начала обязательно нужно понять, что такое сельская медицина. Это поможет им в дальнейшем росте.

«Поставленный вопрос можно разделить на то, на сколько мы хотим пополнить кадровый состав - в течение года, завтра, на ближайшие перспективу. Но надо же задумываться и о более далекой перспективе, потому что все время заманивать рублем, домом машиной, еще чем-то, мне кажется, немножко утопично. Это может сработать на первых этапах, потому что по уровню, скажем, социальных благ более крупные города все равно будут предлагать больше. То есть на первом этапе надо идти по этому пути, но и задумываться о том, что, все-таки, мы говорим про профессию врача, медицинского работника. Конечно, надо целенаправленно воспитывать в молодежи, в школьниках, студентах, такие понятия, кроме патриотизма, о котором мы сейчас везде говорим, это самопожертвование, это достоинство. Если ты идешь в профессию, то ты должен сначала поработать в деревне априори. И надо, чтобы молодежь понимала, они не станут академиками, если не будут знать, что такое сельская медицина. К сожалению, иногда и сейчас у нас, скажем, законодательные инициативы исходят с точки зрения Москвы или Санкт-Петербурга и больших городов. Что делается на селе, они знают только понаслышке».

Вопрос о привлечении медиков в поселки и деревни региона крайне важен, ведь в Псковской области расположено примерно 8 тысяч сельских населенных пунктов. Из-за нехватки фельдшеров жители сел едут в райцентры, из-за чего возникают дополнительные очереди к специалистам. Таким образом, у сельских жителей может уйти целый день на посещение врача, особенно, если они добираются до райцентра с помощью автобуса.

Для привлечения молодых кадров в сельскую местность нужно принять целый комплекс мер. Нужно иметь в виду, что медики, как и любые другие специалисты, всегда будут стремиться туда, где условия лучше. Одни из самых важных стимулов работать на селе — это не только увеличение зарплат, но и создание достойных условий для работы и жизни, возможностей для обучения и карьерного роста. Региональные программы будут эффективны, если будут содержать комплекс всех перечисленных мер поддержки, возможно, тогда медработникам не захочется уезжать из поселков в города или за пределы региона.

Анастасия Сливинская