Общество

Миссис Великие Луки приняла участие в титульной фотосессии

Миссис Великие Луки приняла участие в титульной фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля «Мисс / Миссис Великие Луки 2023».

Фото здесь и далее: Марина Романюк

«На этой неделе стартует рекламная компания третьего фестиваля "Мисс/Миссис Великие Луки 2023". Специально для нее действующая Миссис Великие Луки — Надежда Макаренко — приняла участие в титульной фотосъемке. Сменяя наряды и образы, Надежда позировала для фотокамеры в поисках выгодных ракурсов и новых сторон — ведь ответственность огромная — представить любимый фестиваль не только в городском, но и в областном масштабе», - рассказали организаторы.

В полуфинал конкурса прошли 30 великолучанок. У них уже начался репетиционный и подготовительный процесс.

Фестиваль проходит при поддержке комитета культуры администрации города Великие Луки.