Общество

Жителей Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

Жителей Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Он проводится в соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 5 апреля 2023 года № 115 «О проведении Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Оператором конкурса в регионе выступит управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.

По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: mz.sabitov@pskov.ru или по телефонам: 8 (8112) 299–147, Яна Васюцкая Яна, 8 (8112) 299–527, Марат Сабитов.