Общество

Минздрав поддержал законопроект об ограничении права на оптовую продажу этанола

Минздрав России поддерживает законопроект, который предлагает ужесточить правила обращения медицинского спирта. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

В частности, законопроект предлагает ограничить круг лиц, имеющих право на оптовую реализацию этанола. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы в январе, уточняет runews24.

Как отмечали авторы проекта, по данным МВД России и Росалкогольрегулирования, большую часть спиртосодержащих препаратов используют для изготовления суррогатной алкогольной продукции. Поправки в закон должны сделать медицинский спирт менее доступным.