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Общество

Школьным педагогам предлагают повысить базовую ставку

19.04.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

В Год педагога и наставника, которым в России объявлен 2023 год, внедрение новой системы оплаты труда педагогических работников стало бы правильным и своевременным решением. Об этом 18 апреля в Кремле на заседании Совета при Президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявила глава Совета, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Это становится дурной повседневностью — молодые учителя, которые приходят в школу после вузов, горя желанием работать с детьми, довольно быстро уходят на другую работу - главная причина, считает Матвиенко, абсолютно ясна — это низкие зарплаты в системе школьного образования в большинстве регионов страны.

Тема эта вызвала широкий резонанс еще в два с половиной года назад. На ежегодной итоговой пресс-конференции 17 декабря 2020 года Владимир Путин подчеркнул — ситуация, когда ставка учителя такая же, сколько получает уборщица в той же школе, «не может быть признана нормальной». Тогда же Совет Федерации вышел с инициативой изменить механизм начисления зарплаты для школьных учителей, пишет «Парламентская газета».

Как пояснила на заседании в Кремле Валентина Матвиенко, сенаторы предлагают создать единые для всех регионов подходы при определении зарплаты школьных учителей. «Как мы полагаем, это должна быть прозрачная, понятная для самих педагогов система выплат при гарантированной и, хочу это особо подчеркнуть, достойной базовой части оплаты труда», — сказала она.

По ее словам, сегодня Минпросвещения, сенаторы, регионы, профсоюзы учителей пришли к единому пониманию этой проблемы. В связи с этим она предложила от имени Совета обратиться к главе государства с инициативой по изменению механизма начисления зарплаты для учителей.

Еще одним из инструментов поддержки педагогов может стать представление к госнаградам тех, кто воспитал победителей и призеров международных и всероссийских школьных олимпиад. Матвиенко считает, что оно может проходить по аналогии с тем, как президент России награждал 1 марта 2023 года учителей, воспитавших Героев России, которые отличились во время выполнения боевых задач.

Перед властями России сегодня стоит задача готовить для производств кадры, способные моментально встраиваться в меняющиеся реалии и умеющие быстро находить решения нестандартных задач - на этом Матвиенко сделала особый акцент — организации среднего профессионального образования должны стать, по ее словам, центрами формирования инновационных компетенций и подготовки специалистов для нашей промышленности и науки нового поколения.

Сегодня число школьников, которые выбирают обучение в системе среднего профессионального образования (СПО), уже превышает число тех, кто после школы поступает в вузы. Как сообщил на заседании министр просвещения  Сергей Кравцов, 63 процента выпускников школ идут учиться в колледжи.

При этом они оказались пасынками в системе образования — так охарактеризовала ситуацию Матвиенко. Все потому, что, пока по поручению президента все образовательные учреждения стали активно модернизироваться, оснащаться новым оборудованием, интернетом, колледжи и ПТУ оказались на обочине этого процесса. «У нас колоссальный кадровый голод. И мы будем обращаться к президенту с тем, что нам нужна долгосрочная комплексная программа развития системы СПО, в реализацию которой должны быть включены и федеральный Центр, и регионы, и бизнес», — пообещала председатель Совета Федерации.  

«Отцами» в профессии для обучающихся в колледжах могут и должны стать специалисты-наставники. Тему эту затронула вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она убеждена, что встречи учеников колледжей с опытными специалистами-практиками должны стать не рекомендуемой, а обязательной частью образовательного процесса в системе СПО. Также Яровая предложила законодательно дать право приходить в наставничество в колледжах спецам из числа пенсионеров.

Матвиенко поддержала эти предложения, отметив, что его детали надо проработать. И напомнила, что Палата молодых законодателей при Совете Федерации уже выступила с инициативой закрепить в Трудовом кодексе понятия «наставник» и «наставничество». «Предложение очень своевременное: тема наставничества должна зазвучать с новой силой, а правовая поддержка наставников должна быть усилена конкретными соцгарантиями», — выразила мнение спикер.

Валентина Матвиенко убеждена, что модернизация инфраструктуры, обновление образовательных программ, развитие ценностной, патриотической компоненты являются элементами одного «педагогического пазла» — единой государственной системы образования и воспитания.

Теги: #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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