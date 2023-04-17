Раскрыты уловки магазинов, которые заставляют покупать все подряд

Мерчендайзинг — не просто выкладка товара в магазине, как многие полагают. Это микс торгового маркетинга, психологии, анализа поведения потребителей и прочих хитростей, которые помогают увеличить средний чек и выручку. О некоторых из них рассказала доцент факультета менеджмента университета «Синергия», кандидат экономических наук Алиса Храмова.
Для формирования желания потребителей приобрести товары важны три составляющие: запас на полках, расположение и представление, пишет агентство «Прайм». Экономист привела несколько примеров, хотя в реальности их гораздо больше:
Помимо визуального аспекта, покупателей привлекают запахи (свежей выпечки, кофе, ванили, хвои перед Новым годом). Специальная музыка в магазине создает комфортную атмосферу. Ее ритм и стиль влияют на скорость передвижения покупателей по магазину и зависят от времени суток. В первой половине дня подойдет бодрящая музыка, вечером после 22:00 будет комфортна медленная, расслабляющая.
«Товары импульсной покупки — мелочь, расположенная в зоне касс. Пока покупатель стоит в очереди, велика вероятность, что он купит жевательную резинку или батарейки, а ребенок попросит шоколадку», — отметила она.
Несмотря на невысокую стоимость, в структуре продаж доля импульсно купленных товаров достаточно велика, заключила она.