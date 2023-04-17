Общество

Новый циклон несёт в Европейскую Россию ухудшение погоды

Ухудшение погоды несёт очередной циклон, который пытается пробиться в Европейскую Россию из района Средиземного моря.

В середине апреля по региону прокатилось масштабное арктическое вторжение, но в начале этой недели весна вернулась. В центре России в понедельник и вторник термометры показывали +13…+15°. На юге, в Краснодарском крае, было +22°: на пляжах Кубани уже нет свободных мест, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Увы, слишком хорошая погода – это фактор опасности. В ряде регионов, например, снова разгораются природные пожары. А в Кировской и Нижегородской областях на неделе даже стали формироваться пылевые смерчи, правда они не способны принести значительных разрушений», – отметили синоптики.

Большая часть Русской равнины остается под защитой антициклона – именно из-за него в регионе тепло и солнечно. Ненастный вихрь будет пытаться обогнуть очаг высокого давления по южной периферии, поэтому сегодня осадки ожидаются уже во всём Причерноморье, в Приазовье и на Кавказе.

Но в последующие дни антициклон, защищавший от ненастья северные и средние широты, начнёт разрушаться. Облака станут захватывать новые районы, и к концу недели вся южная часть Европейской России окажется во власти активизировавшегося над Чёрным морем циклона.

Центральные области останутся под защитой слабеющего антициклона. В Москве вплоть до конца недели существенные осадки маловероятны, и воздух будет по-прежнему хорошо прогреваться. Температурный максимум в столице: +18…+19°. И только в пятницу-субботу, когда облаков станет больше, показания термометров снизятся на 2–3°.