Общество

Замглавы администрации Бежаницкого района Владимир Вельц умер на 54-м году жизни

Заместитель главы администрации Бежаницкого района, председатель комитета по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций Владимир Вельц скончался на 54-м году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото: администрация Бежаницкого района

«С прискорбием сообщаем, что 16 апреля на 54-м году жизни после непродолжительной болезни скончался наш коллега и друг, заместитель главы администрации Бежаницкого района, председатель комитета по делам строительства, ЖКХ и коммуникаций Вельц Владимир Игоревич. Он прожил жизнь честного и примерного служащего, достойного гражданина своей страны. Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника. Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима», - сообщили в администрации.

Владимир Вельц родился 1 апреля 1970 года в городе Калининобад Таджикской ССР. В 1995 году закончил Киевский институт гражданской авиации. Вся трудовая деятельность прошла в Бежаницком районе, вначале в государственной налоговой инспекции, с 2004 года в администрации района.

«Много сил и энергии отдавал решению вопросов более качественного жизнеобеспечения населения района. При его непосредственном участии решались вопросы благоустройства территорий и поддержания их инфраструктуры в рабочем состоянии. Владимир Игоревич умел строить деловые отношения с руководителями организаций. Отличался деликатностью в общении с подчиненными и с коллегами, за что заслуженно пользовался уважением и любовью, как в коллективе, так и среди окружающих его людей. Его отличали такие качества, как порядочность, благородство, честность, выдержанность, требовательность к самому себе. В памяти родных, друзей, коллег Владимир Игоревич останется отзывчивым, внимательным человеком и добропорядочным семьянином», - добавили в администрации.

Собрание депутатов и администрация Бежаницкого района выразили глубокие соболезнования родным и близким.