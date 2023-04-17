«PROПРАВО»: О правах и обязанностях школьников при проведении ЕГЭ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию очередного выпуска программы «PROПРАВО», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Скоро наступит жаркая для выпускников и их родителей пора — период ЕГЭ. И сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предлагает поговорить о правах и обязанностях школьников при проведении этого серьезного испытания.
Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.