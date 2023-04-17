Общество

Владимир Кузь: Люди стали охотнее участвовать в программе благоустройства территорий

Жители Псковского и Гдовского районов стали проявлять большую активность в программе «Формирование комфортной городской среды». Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

«Эта программа вносит большой вклад в благоустройство общественных территорий, жители это ценят и видят. В принципе сейчас уже более охотно участвуют», - сказал Владимир Кузь.

Он добавил, что в Псковском районе в этом году в рейтинговом голосовании участвуют четыре территории — в деревнях Тямша, Родина, Соловьи и Середка. Победителей будет три.

Депутат напомнил, что также благоустроить общественную территорию сегодня можно по проектам территориальных общественных самоуправлений (ТОСов).

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало в Псковской области 15 апреля.