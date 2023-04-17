Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Сергеем Вострецовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о роли профсоюзного движения в современной России и о подготовке к Празднику Весны и Труда. Также гость студии расскажет, какова цель его визита в Псков, чем вызван его интерес к псковскому региону.

Помимо этого, Сергей Вострецов прокомментирует свои неоднозначные заявления и инициативы последнего времени.