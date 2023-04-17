Общество

«Гайд-парк»: Сергей Вострецов о роли профсоюзов в современной России и подготовке к Первомаю. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 апреля. Гость студии - председатель объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о роли профсоюзного движения в современной России и о подготовке к Празднику Весны и Труда. Также гость студии рассказал, какова цель его визита в Псков, чем вызван его интерес к псковскому региону.

Помимо этого, Сергей Вострецов прокомментировал свои неоднозначные заявления и инициативы последнего времени.