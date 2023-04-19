Общество

Владимир Путин предложил подумать о возвращении термина «пионер»

Президент России Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы вернуть в обиход слово «пионер» применительно к участникам молодежного движения «Время первых».

Как передает «Интерфакс», о движении «Время первых» упомянула вице-премьер Татьяна Голикова в своем докладе о подготовке к детскому летнему отдыху. Она заметила, что название движения ребята выбрали сами.

Владимир Путин заметил, что речь, видимо, идет о пионерах. Голикова согласилась, что «по-старому можно сказать так».

«По-старому - по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. Этот термин, это название - оно, в отличие от комсомола - коммунистический союз молодежи - лишено какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста», - сказал президент.

Владимир Путин также добавил, что ему известно о выбранном ребятами названии движения. «Но когда мы сейчас это используем... Просто подумайте об этом и с ребятами посоветуйтесь», - попросил он вице-премьера.

Фото: kremlin.ru