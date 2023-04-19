Общество

Псковичи могут внести посильный вклад в строительство мемориала «Курская битва»

Жители Псковской области могут внести посильный вклад в строительство мемориального комплекса «Курская битва» для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и беспримерном подвиге советского народа.

Памятное место создается в поселке Поныри, на месте кровопролитных сражений, которые стали переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Среди участников Курской битвы, в том числе, участвовавших в военной операции в районе железнодорожной станции Поныри Поныревского района и в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой, есть и наши земляки. Это фронтовики, которые и родились и выросли на Псковщине, а также те, кто связал свою судьбу с нашим краем после окончания войны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса «Курская дуга» можно сделать путем безналичного перечисления на расчетный счет Фонда развития Курской области; переводом из личного кабинета Сбербанк Онлайн или переводом по QR коду с помощью мобильного приложения банка. ПОДРОБНЕЕ

Мемориальный комплекс «Курская битва» — это поистине всенародный проект, благодаря которому будет увековечен героический подвиг советских солдат на Курской дуге. С инициативой его создания выступили ветераны и их потомки, идею поддержали президент России Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, участники Великой Отечественной войны, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, ветеранские организации Минобороны России и ФСБ России, жители Курской области, общественные организации других регионов России. Работа над проектом идёт совместно с Российским военно-историческим обществом.

Первую очередь мемориального комплекса планируется открыть 23 августа 2023 года — в день празднования 80-й годовщины Победы в Курской битве. Вторая очередь будет открыта 9 мая 2025 года — в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.