Общество

Не заниматься тяжёлой работой советует в Светлый четверг народный календарь

Светлый четверг пасхальной недели отмечают православные христиане 20 апреля. Другое название даты — Пасха мертвых или Навский четверг, где слово «навь» означает потусторонний мир.

16 апреля наступила Пасха, которая будет продолжаться всю неделю. Каждый день этого православного праздника имеет особое значение.

Пасхальную неделю по-другому называют Светлой седмицей, Красной или Великой. Начинается она в 2023 году с 16 апреля — на Пасху. Заканчивается — 23 апреля на Красную горку. Каждый день праздничной недели имеет свой смысл, свои запреты и поверья, сообщает «Общественная служба новостей».

Что нельзя делать 20 апреля в Навский четверг:

в этот день запрещено выполнять тяжелую работу, иначе в будущем будет ожидать бедность,

20 апреля не стоит ругаться родственникам, считается, что души умерших будут расстраиваться, видя это,

в этот день не стоит очернять других людей, запрещено сквернословить,

также не рекомендуется венчаться и играть свадьбу,

строгий запрет сегодня касается занятия вышиванием, нельзя шить и вообще — брать в руки иголку с ниткой; предки верили, что если нарушить запрет, то можно «зашить» глаза умершим и тогда они отомстят.

Что можно делать 20 апреля в Навский четверг:

по традиции именно сегодня поминают усопших, вспоминать о них важно без грусти, а с улыбкой и уважением,

предки в этот день оставляли окна открытыми и развешивали на них полотенца, чтобы умершие близкие смогли прийти в гости,

на Руси Светлый четверг был временем смотрин – юноши выбирали себе молодых невест.