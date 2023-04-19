Общество

Первый в мире полет арт-объекта в космос состоится в декабре 2023 года

В конце этого года арт-объект современной российской художницы Насти Миро отправится на орбиту — это будет первый полет предмета искусства в космос. Арт-объектом станет скульптура осьминога, заранее смоделированная на 3D-принтере.

«Запуск скульптуры запланирован на 1 декабря 2023 года, и 3D-модель объекта, осьминога по имени Octo-Pax уже готова. Сейчас компания SpaceX тоже планирует запустить искусство в космос, но мы будем первыми — их запуск планируется в 2024-2025 году. Так что мы будем первыми в современной истории, кто отправит арт-объект на орбиту. Откуда именно будет запуск, пока не утверждено, но либо Байконур, либо Восточный», — цитируют Миро «Известия».

Художница отметила, что запуск Octo-Pax на орбиту — многомиллионное удовольствие. Кроме самой скульптуры на спутник будет закреплена камера, и Настя Миро надеется, что удастся провести прямую трансляцию из полета. Это билет в один конец, добавила она — осьминог сгорит в атмосфере.

Скульптура станет частью масштабного проекта, посвященного теме загрязнения космоса — так, на ярмарке АРТ Москва галерея PLATO Art Advisory, которая представляет художницу, выставила три картины серии — «Pax. Baikonur I», «Pax. Baikonur II» и «Pax. Baikonur III».