Общество

Штрафами на работе наказывают более 40% псковичей — опрос

Жителей Псковской области спросили о том, как их мотивируют и наказывают работодатели. Почти половина респондентов заявила, что на работе у них дополнительного вознаграждения нет, а около 41% отметили, что за ошибки начальство наказывает рублем.

По данным службы исследований hh.ru, почти половина (45%) участников опроса из Псковской области рассказали, что работодатели никак не мотивируют их лучше работать. Для сравнения: об отсутствии системы мотивации работников заявили лишь 32% опрошенных из других городов России. Чаще всего на отсутствие систем мотивации жаловались жители Татарстана (каждый второй опрошенный или 51%). В разрезе профессий чаще всего отсутствие вознаграждения и премий на работе рассказывают сотрудники бухгалтерии, молодые специалисты, работники, занятые в производстве и сельском хозяйстве, сфере строительства и недвижимости.

При этом лишь в 30% случаев местные жители заявили, что их вознаграждают на работе денежными бонусами. Ещё 20% опрошенных отметили как мотивационный фактор работать лучше комфортную атмосферу в коллективе и похвалу, а также признание от руководства. В 10% случаев местные жители (то есть лишь каждый десятый) отметили соцпакет, что ниже среднероссийских показателей на 6%. Также каждый десятый (13%) опрошенный в регионе рассказал, что у него на работе в программу мотивации входит оплата обучения и повышения квалификации за счёт работодателя. Меньше всего, а именно 7% опрошенных заявили о дополнительных выходных.

Между тем у работодателей есть и система наказаний. Так, больше половины местных жителей (55%) заявили, что в качестве наказания, работодатели используют устные замечания. Для сравнения: в среднем по России устные замечания практикуют в 56% компаний. Ещё 41% ответов местных респондентов касались штрафов, вычетов и лишений премии. Это на 8% выше, чем в среднем по стране. Выговоры объявляют в 21% случаев, а о том, что наказания на работе не приняты вообще, заявили лишь 30% местных респондентов.

Некоторые респонденты замечали, что у них на работе практикуются «докладные записки с доносами», «объяснительные», «угрозы увольнения», «крик и прилюдное унижение» и другие.

Реже и мягче всего, по данным опроса, наказывают научных сотрудников и педагогов, топ-менеджеров, ИТ-специалистов, строителей. О частых штрафах на работе заявили респонденты из сферы сельского хозяйства, гостеприимства, транспорта, продаж и управления персоналом.