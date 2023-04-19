Общество

Детское дефиле пройдет в псковском Fjord Plaza

Детское дефиле пройдет в псковском торгово-досуговом центре Fjord Plaza 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТДЦ.

Фото: социальные сети детской модельной академии Sigma Kids

«Весна вошла в свои права, за зиму дети выросли, а это значит, что пора обновлять их гардероб! Познакомиться с новыми трендами и вдохновиться свежими идеями вы сможете в эту субботу на модном детском и юношеском дефиле, которое состоится в торговом центре Fjord Plaza», - рассказали организаторы.

В показе примут участие студенты детской модельной академии Sigma Kids, это мероприятие станет для них отчетным. Sigma Kids с авторской методикой преподавания является отдельным видом деятельности модельного агентства Sigma и представляет собой курс, разработанный специально для детей. Юные модели представят весенние коллекции любимых всеми брендов SELA, RE (раньше бренд назывался Reserved), XC (ранее - Hous).

«Хорошее настроение и новые открытия в мире детской и подростковой моды мы обеспечим вам 22 апреля в 14:00 в центральном атриуме ТДЦ Fjord Plaza. Приходите, скучно не будет!» - пригласили организаторы.

Доехать до Fjord Plaza можно на маршрутном автобусе №54. С маршрутом и расписанием следования автобуса удобно ознакомиться на сайте перевозчика.