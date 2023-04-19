Общество

Всех желающих приглашают на субботник в Корытовский лесопарк

Субботник пройдет в Корытовском лесопарке 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«27 апреля Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих принять участие в "Большом субботнике с МЦ" – массовой уборке территории зелёной зоны вдоль левого берега реки Великой в границах: от Дачного переулка, 1 до улицы Яна Райниса, 56», - говорится в сообщении.

Сбор участников мероприятия состоится в 17:00 на остановке «Подборовская дорога», до которой можно добраться на автобусах №8 или №8а. Субботник будет проходить 1,5 часа. Мешки и перчатки предоставляют организаторы.

Регистрация для участия проходит через портал и форму.