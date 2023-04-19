Общество

Акция по сдачи крови прошла в псковском управлении Росгвардии

Акция по сдачи крови прошла в управлении Росгвардии по Псковской области в Национальный день донора, 20 апреля. Сотрудники и военнослужащие посетили станцию переливания и сдали порядка 10 литров крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Росгвардейцы в повседневной деятельности постоянно видят людей, попавших в трудную ситуацию, нуждающихся в экстренной помощи, а зачастую и сами ее оказывают. Поэтому свободные от дежурства с сотрудники не остались в стороне и внесли посильный, добровольный вклад в дело помощи людям, которым она будет необходима», - рассказали в ведомстве.

Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций.

В ведомстве отметили, что сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии участвуют в мероприятиях по сдаче крови на постоянной основе.