Акция по сдачи крови прошла в псковском управлении Росгвардии

Акция по сдачи крови прошла в управлении Росгвардии по Псковской области в Национальный день донора, 20 апреля. Сотрудники и военнослужащие посетили станцию переливания и сдали порядка 10 литров крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций.
В ведомстве отметили, что сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии участвуют в мероприятиях по сдаче крови на постоянной основе.